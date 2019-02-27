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Ванесса Параді зняла кліп у Києві

Французька співачка Ванесса Параді випустила кліп на пісню Kiev, знятий в українській столиці.

Ванесса Паради

Французька співачка Ванесса Параді випустила кліп на пісню Kiev і опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Пісня увійшла до нового альбому Параді Les Sources.

У кліпі вона ходить по лісі та в кінці виходить на поляну, звідки видно Києво-Печерську Лавру.

Читайте: Британський співак зняв кліп у Києві

Параді співає про кохання і спогади про поцілунки коханого, незважаючи на те, що вони в минулому.

Раніше переможниця Євробачення Нетта Барзілай презентувала кліп, знятий в Києві.

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