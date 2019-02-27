Суспільне оприлюднило низку вимог у договорі, який укладається з представником України на Євробаченні.

На сайті Суспільного оприлюднили список вимог у договорі, який укладається з представником України на пісенному конкурсі Євробачення.

Оскільки відповідний договір є конфіденційним документом, то його не можуть оприлюднити повністю, а також надати заздалегідь учасникам нацвідбору на Євробачення.

Договір не є чимось новим й укладається з усіма учасниками Євробачення від України.

Суспільне перерахувало 10 пунктів, які стосуються обов’язків українського конкурсанта:

утриматися від непередбачених сценарієм жестів та висловлювань під час відеозйомки та перебування на сцені;

брати участь у визначених організатором заходах (репетиціях, інтерв’ю, зйомках, тощо);

не розповідати про підготовку до Євробачення без попереднього погодження;

не допускати висловлювань, які можуть бути використані в політичному аспекті;

не допускати висловлювань, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України та її безпеку;

не виступати в РФ після підписання договору та іще три місяці після Євробачення;

підготувати документи для в’їзду в країну, в якій пройде Євробачення;

витрати, пов’язані з Євробаченням, взяти на себе;

передати права на конкурсну пісню та матеріали, що використовуються у зв’язку з Євробаченням;

сплатити штраф у разі порушення одного з пунктів, або при завданні матеріальних збитків.

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До слова, співак Іван Дорн підтримав MARUV, станцювавши під її пісню Siren Song.