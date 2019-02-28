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Австрію на Євробаченні 2019 представить PAENDA

Співачка PAENDA стала представником Австрії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

PAENDA Австрия Евровидение 2019

Представником від Австрії на Євробаченні 2019 стала співачка PAENDA з піснею Limits.

Проте пісню виконавиця ще досі не представила для публіки.

Обіцяють представить на прес-конференції 8 березня.

До речі, обрати представника на Євробачення 2019 від країни мав керівник відділу розваг австрійської телекомпанії ORF Едгар Бохм.

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Біографія PAENDA

У віці 14 років PAENDA написала свої перші пісні, а також навчилася грати на гітарі та фортепіано, щоб виконувати їх.

Коли з’ясувалося, що музика для неї не просто пристрасне хобі, вона переїхала до Відня, щоб вивчати джаз.

У дівчини було кілька музичних проектів, поки вона не розпочала власний у 2015 році.

Її перші сингли Waves and Good Girl привернули увагу, а дебютний альбом Evolution був прийнятий з великим ентузіазмом.

Другий альбом, під назвою Evolution II, вийде 26 квітня.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

За результатами жеребкування країн-учасниць, Австрія виступатиме у другому півфіналі.

ФотоPÆNDA

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