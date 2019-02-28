Співачка PAENDA стала представником Австрії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Представником від Австрії на Євробаченні 2019 стала співачка PAENDA з піснею Limits.
Проте пісню виконавиця ще досі не представила для публіки.
Обіцяють представить на прес-конференції 8 березня.
До речі, обрати представника на Євробачення 2019 від країни мав керівник відділу розваг австрійської телекомпанії ORF Едгар Бохм.Читайте: Євробачення 2019 без України: хто винен і чи потрібен новий закон Про Євробачення, конкурентів і успіх: ексклюзивне інтерв'ю Brunettes Shoot Blondes Угорщина замінила фіналіста відбору на Євробачення 2019 через плагіат
Біографія PAENDA
У віці 14 років PAENDA написала свої перші пісні, а також навчилася грати на гітарі та фортепіано, щоб виконувати їх.
Коли з’ясувалося, що музика для неї не просто пристрасне хобі, вона переїхала до Відня, щоб вивчати джаз.
У дівчини було кілька музичних проектів, поки вона не розпочала власний у 2015 році.
Її перші сингли Waves and Good Girl привернули увагу, а дебютний альбом Evolution був прийнятий з великим ентузіазмом.
Другий альбом, під назвою Evolution II, вийде 26 квітня.
Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.
За результатами жеребкування країн-учасниць, Австрія виступатиме у другому півфіналі.
Фото: PÆNDA