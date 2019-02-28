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Бельгію на Євробаченні 2019 представить Еліот Вассаміллет

Співак Еліот Вассаміллет представлятиме Бельгію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Бельгію на Євробаченні 2019 представить Еліот Вассаміллет

Представником Бельгії на Євробаченні 2019 стане Еліот Вассаміллет з піснею Wake Up.

Його пісня написана П’єром Дюмуленом, який раніше написав City Lights для співачки Бланш. З нею вона у 2017 році зайняла 4 місце на Євробаченні.

Пісня Бельгії на Євробачення 2019: Еліот Вассаміллет (Eliot Vassamillet) – Wake Up

Біографія Еліота Вассаміллета

Еліот Вассаміллет – юний учасник Євробачення, він народився у 2000 році і зараз йому всього лише 18 років.

Він здобув популярність завдяки телепередачі The Voice Belgique, в якій він взяв участь у 2018 році. Глибину його голосу оцінили телеглядачі ще на етапі прослуховування. Тоді його помітив відомий музикант П’єр Дюмулен, лідер бельгійського гурту Roscoe.

У даний час він будує сольну музичну кар’єру.

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До речі, 19-річний хлопець у жіночому образі Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019.

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