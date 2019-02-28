Співак Еліот Вассаміллет представлятиме Бельгію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником Бельгії на Євробаченні 2019 стане Еліот Вассаміллет з піснею Wake Up.

Його пісня написана П’єром Дюмуленом, який раніше написав City Lights для співачки Бланш. З нею вона у 2017 році зайняла 4 місце на Євробаченні.

Пісня Бельгії на Євробачення 2019: Еліот Вассаміллет (Eliot Vassamillet) – Wake Up

Біографія Еліота Вассаміллета

Еліот Вассаміллет – юний учасник Євробачення, він народився у 2000 році і зараз йому всього лише 18 років.

Він здобув популярність завдяки телепередачі The Voice Belgique, в якій він взяв участь у 2018 році. Глибину його голосу оцінили телеглядачі ще на етапі прослуховування. Тоді його помітив відомий музикант П’єр Дюмулен, лідер бельгійського гурту Roscoe.

У даний час він будує сольну музичну кар’єру.

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До речі, 19-річний хлопець у жіночому образі Білал Хассані представить Францію на Євробаченні 2019.