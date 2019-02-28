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Чи голосуватиме Україна на Євробаченні 2019

Чи зможуть українці голосувати на Євробаченні 2019 після відмови в участі в європейському пісенному конкурсі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Евровидение 2019

Національна громадська телерадіокомпанія України транслюватиме Євробачення 2019, однак українці не зможуть проголосувати за своїх фаворитів, повідомила глава української делегації Оксана Скибінська на прес-конференції.

– Україна не представлятиме свого учасника, відповідно голосувати вона не буде. Це буде так само, як у 2015 році, – сказала Скибінська.

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Нагадаємо, переможець національного відбору співачка MARUV відмовилася від участі в європейському пісенному конкурсі, тому що її не влаштували умови Національної громадської телекомпанії України.

Представити нашу країну запропонували Freedom Jazz і KAZKA, проте гурти також відмовилися від участі.

Пізніше Україна відмовилася від участі в Євробаченні 2019.

ФотоEurovision Song Contest

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