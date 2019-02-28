Чи зможуть українці голосувати на Євробаченні 2019 після відмови в участі в європейському пісенному конкурсі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Національна громадська телерадіокомпанія України транслюватиме Євробачення 2019, однак українці не зможуть проголосувати за своїх фаворитів, повідомила глава української делегації Оксана Скибінська на прес-конференції.
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– Україна не представлятиме свого учасника, відповідно голосувати вона не буде. Це буде так само, як у 2015 році, – сказала Скибінська.
Нагадаємо, переможець національного відбору співачка MARUV відмовилася від участі в європейському пісенному конкурсі, тому що її не влаштували умови Національної громадської телекомпанії України.
Представити нашу країну запропонували Freedom Jazz і KAZKA, проте гурти також відмовилися від участі.
Пізніше Україна відмовилася від участі в Євробаченні 2019.
Фото: Eurovision Song Contest