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Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Україна буде транслювати пісенний конкурс Євробачення 2019, який пройде в Тель-Авіві (Ізраїль).

Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Незважаючи на відмову України від участі в Євробаченні 2019, трансляція конкурсу все ж буде, повідомили на прес-конференції НСТУ.

Транслювати Євробачення 2019 Тель-Авіві буде телеканал UA: Перший.

Читайте: Україна не їде на Євробачення 2019: ЄМС відреагував на рішення

Раніше Факти ICTV писали,  Україна може відмовитися від участі в Євробаченні 2020.

Фото: eurovision

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