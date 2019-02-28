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Михайло Жванецький отримав орден від Путіна

Уродженця Одеси, відомого письменника-сатирика, народного артиста України і РФ Михайла Жванецького Володимир Путін нагородив орденом За заслуги перед Вітчизною III ступеня.

Михайло Жванецький

Указ президента Росії про нагородження Михайла Жванецького опублікований 28 лютого на офіційному порталі правової інформації.

– За великий внесок в розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність нагородити орденом За заслуги перед Вітчизною III ступеня Жванецького Михайла, місто Москва, – йдеться в указі.

Варто нагадати, що Михайло Жванецький з перших днів підтримував Майдан і говорив, що росіяни просто заздрять українцям.

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До речі, 16 березня запланований концерт Жванецького в Жовтневому палаці в Києві, а 21 березня – в Одесі.

Колишній очільник Правого сектору в Одеській області Сергій Стерненко у Facebook називає це нагородження кремлівською провокацією і погрожує влаштувати акцію протесту під час концертів Михайла Жванецького.

Більш того, він вважає, що Жванецький має публічно відмовитися від нагороди “із поясненнями, що агресія Росії до України є неприйнятною”.

Фото: Михаил Жванецкий

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