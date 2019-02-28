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Популярний співак Ед Ширан таємно одружився

Британський співак Ед Ширан таємно одружився на подрузі дитинства Черрі Сіборн.

Эд Ширан

Ед Ширан таємно одружився перед Різдвом на своїй подрузі Черрі Сіборн, повідомляє The Sun.

Весілля пройшло в англійському графстві Суффолк. На ньому було близько 40 осіб.

– Ед одружився за кілька днів до Різдва, церемонія пройшла тихо, на ній були присутні лише його давні шкільні друзі, члени сім’ї та священик, – розповів друг співака.

А вже в кінці літа молодята планують масштабне торжество у вигляді фестивалю, на який будуть запрошені знаменитості і фанати співака.

До слова, Ед Ширан і Черрі Сіборн знайомі ще зі школи. Ед вже тоді був закоханий у свою подругу.

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Дівчина після навчання працювала консультантом у консалтинговій компанії Deloitte & Touche LLP на Волл-стріт у Нью Йорку.

Через багато років пара зустрілася у США і у 2015 почали зустрічатися.

Про це стало відомо на дні народженні Тейлор Свіфт, куди Ед прийшов з подругою.

 

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Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

До слова, відому пісня Perfect Ед присвятив Черрі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан у Forbes очолили рейтинг найбагатших зірок.

ФотоEd Sheeran

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