Британський співак Ед Ширан таємно одружився на подрузі дитинства Черрі Сіборн.
Ед Ширан таємно одружився перед Різдвом на своїй подрузі Черрі Сіборн, повідомляє The Sun.
Весілля пройшло в англійському графстві Суффолк. На ньому було близько 40 осіб.
– Ед одружився за кілька днів до Різдва, церемонія пройшла тихо, на ній були присутні лише його давні шкільні друзі, члени сім’ї та священик, – розповів друг співака.
А вже в кінці літа молодята планують масштабне торжество у вигляді фестивалю, на який будуть запрошені знаменитості і фанати співака.
До слова, Ед Ширан і Черрі Сіборн знайомі ще зі школи. Ед вже тоді був закоханий у свою подругу.Читайте: Нарешті: Кеті Перрі виходить заміж за Орландо Блума
Дівчина після навчання працювала консультантом у консалтинговій компанії Deloitte & Touche LLP на Волл-стріт у Нью Йорку.
Через багато років пара зустрілася у США і у 2015 почали зустрічатися.
Про це стало відомо на дні народженні Тейлор Свіфт, куди Ед прийшов з подругою.
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До слова, відому пісня Perfect Ед присвятив Черрі.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан у Forbes очолили рейтинг найбагатших зірок.
Фото: Ed Sheeran