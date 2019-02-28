Британський співак Ед Ширан таємно одружився на подрузі дитинства Черрі Сіборн.

Ед Ширан таємно одружився перед Різдвом на своїй подрузі Черрі Сіборн, повідомляє The Sun.

Весілля пройшло в англійському графстві Суффолк. На ньому було близько 40 осіб.

– Ед одружився за кілька днів до Різдва, церемонія пройшла тихо, на ній були присутні лише його давні шкільні друзі, члени сім’ї та священик, – розповів друг співака.

А вже в кінці літа молодята планують масштабне торжество у вигляді фестивалю, на який будуть запрошені знаменитості і фанати співака.

До слова, Ед Ширан і Черрі Сіборн знайомі ще зі школи. Ед вже тоді був закоханий у свою подругу.

Дівчина після навчання працювала консультантом у консалтинговій компанії Deloitte & Touche LLP на Волл-стріт у Нью Йорку.

Через багато років пара зустрілася у США і у 2015 почали зустрічатися.

Про це стало відомо на дні народженні Тейлор Свіфт, куди Ед прийшов з подругою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 19 Дек 2018 в 2:59 PST

До слова, відому пісня Perfect Ед присвятив Черрі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан у Forbes очолили рейтинг найбагатших зірок.

Фото: Ed Sheeran