У Парижі триває тиждень моди. Найцікавіші бренди і тенденції наступного сезону – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Тиждень моди в Парижі проходить з 25 лютого по 5 березня.

Найкращі французькі будинки моди показували тренди наступних сезонів (осень-зима 2019/20) для чоловіків і жінок.

Ми зібрали найцікавіші бренди, які вже встигли представити свої колелекціі.

Yves Saint Laurent

Спадщина моди 80-х. Дизайнер додав жіночого образу мужності, яка пов’язалось з сексуальністю.

Модними кольорами сезону осінь-зима 2019, на думки дизайнера, буде чорний, сірий і білий.

– Все починається з плечей. Я не хочу говорити оверсайз, тому що всі роблять оверсайз. Це прямий силует. Я хочу дати більше влади жінкам, і я думаю, що їм потрібні плечі, – сказав дизайнер модного будинку Ентоні Ваккарелла.

А в другій частині показу бренд влаштував цілої світлове шоу на подіумі – моделі хотілі в темного в речах, які світилися неоном.

Фото: WWD

А ось для чоловіків будинок моди Yves Saint Laurent створив строгі образи.

У моді будуть різного виду капелюхи, смужка, шкіра, золотий колір і пухнасті шарфи.

І, звичайно, ніколи не йде чорно-білий колір.

Фото: WWD

Dior

Показ провели в саду музею Родена.

Модельєр Марія Грація Кьюрі мала намір досліджувати роль ідентичності.

Dior представив ніжну і одночасно зухвалу колекцію.

Легкі світлі сукні доповнювалися шкіряними куртками чи клітиною.

Дизайнер заглиблюючись у незалежні стилі молодіжної субкультури Великої Британії 1950-х років.

У тренді, на думку модного будинку Dior, повинні бути ще пишні спідниці, великі чорні шкіряні ремені, загострені туфлі і короткі шкарпетки.

Chloe

Колекція від Chloe – це повсякденна казка.

Стримані і практичні образи. Головна тема – трикотажні сукні-сорочки, крупно пов’язані светри, високий воріт і брючні костюми з безліччю кишень.

Нікуди не пішла традиційна клітка, джинсова тканина, візерунки древніх народів, але додалися асиметричні спідниці.

Lanvin

Колекцію показали у стінах готичного середньовічного будинку ХIV століття.

Лого модного будинку було нанесено на шовкові спідниці та брюки із завищеною талією.

Тут продемонстрували хвилясті сукні з принтом шовкових хусток, сорочки з зображеннями лицарів, драконів і прекрасних дів.

Відкриттям стали вовняні куртки з шкіряними краватками та розмашисто-асиметричний стиль.

До речі, у показах Lanvin і Chloe брала участь донька Сінді Кроуфорд – 17-річна модель Кайя Гербер.

Kenzo

Модний дім представив свою колекцію Memento №4.

Дизайнер грав з отруйними кольорами і з фірмовими тигровими принтами.

Стримано і яскраво.

На показ надихнув архів чоловічого одягу Kenzo 1992.





























Saint Laurent, Dior, Kenzo: чим дивували на тижні моди у Парижі / 7 фотографий

Фото: Kenzo

У той час, як на подіумі модні будинки показують тенденції нового сезону, фотограф Tyler Joe ловить в об’єктив наряди місцевих модниць і гостей Paris Fashion Week.

















































Saint Laurent, Dior, Kenzo: чим дивували на тижні моди у Парижі / 12 фотографий

Фото: Tyler Joe

Нагадаємо, хто очолить французький дім моди Chanel після смерті Карла Лагерфельда.