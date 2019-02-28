У Парижі триває тиждень моди. Найцікавіші бренди і тенденції наступного сезону – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Тиждень моди в Парижі проходить з 25 лютого по 5 березня.
Найкращі французькі будинки моди показували тренди наступних сезонів (осень-зима 2019/20) для чоловіків і жінок.
Ми зібрали найцікавіші бренди, які вже встигли представити свої колелекціі.
Yves Saint Laurent
Спадщина моди 80-х. Дизайнер додав жіночого образу мужності, яка пов’язалось з сексуальністю.
Модними кольорами сезону осінь-зима 2019, на думки дизайнера, буде чорний, сірий і білий.
– Все починається з плечей. Я не хочу говорити оверсайз, тому що всі роблять оверсайз. Це прямий силует. Я хочу дати більше влади жінкам, і я думаю, що їм потрібні плечі, – сказав дизайнер модного будинку Ентоні Ваккарелла.
А в другій частині показу бренд влаштував цілої світлове шоу на подіумі – моделі хотілі в темного в речах, які світилися неоном.
Фото: WWD
А ось для чоловіків будинок моди Yves Saint Laurent створив строгі образи.
У моді будуть різного виду капелюхи, смужка, шкіра, золотий колір і пухнасті шарфи.
І, звичайно, ніколи не йде чорно-білий колір.
Фото: WWD
Dior
Показ провели в саду музею Родена.
Модельєр Марія Грація Кьюрі мала намір досліджувати роль ідентичності.Читайте: Роги і відсутність білизни: незвичайні образи Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСУВАННЯ)
Dior представив ніжну і одночасно зухвалу колекцію.
Легкі світлі сукні доповнювалися шкіряними куртками чи клітиною.
Дизайнер заглиблюючись у незалежні стилі молодіжної субкультури Великої Британії 1950-х років.
У тренді, на думку модного будинку Dior, повинні бути ще пишні спідниці, великі чорні шкіряні ремені, загострені туфлі і короткі шкарпетки.
Chloe
Колекція від Chloe – це повсякденна казка.
Стримані і практичні образи. Головна тема – трикотажні сукні-сорочки, крупно пов’язані светри, високий воріт і брючні костюми з безліччю кишень.
Нікуди не пішла традиційна клітка, джинсова тканина, візерунки древніх народів, але додалися асиметричні спідниці.
Lanvin
Колекцію показали у стінах готичного середньовічного будинку ХIV століття.
Лого модного будинку було нанесено на шовкові спідниці та брюки із завищеною талією.
Тут продемонстрували хвилясті сукні з принтом шовкових хусток, сорочки з зображеннями лицарів, драконів і прекрасних дів.
Відкриттям стали вовняні куртки з шкіряними краватками та розмашисто-асиметричний стиль.
До речі, у показах Lanvin і Chloe брала участь донька Сінді Кроуфорд – 17-річна модель Кайя Гербер.
Kenzo
Модний дім представив свою колекцію Memento №4.
Дизайнер грав з отруйними кольорами і з фірмовими тигровими принтами.
Стримано і яскраво.
На показ надихнув архів чоловічого одягу Kenzo 1992.
Фото: Kenzo
У той час, як на подіумі модні будинки показують тенденції нового сезону, фотограф Tyler Joe ловить в об’єктив наряди місцевих модниць і гостей Paris Fashion Week.
Фото: Tyler Joe
Нагадаємо, хто очолить французький дім моди Chanel після смерті Карла Лагерфельда.