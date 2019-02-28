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Україна може відмовитися від участі в Євробаченні 2020 – причина

Україна може відмовитися від участі на Євробаченні 2020 через перемогу представника РФ Сергія Лазарєва в цьому році.

Україна може відмовитися від участі в Євробаченні 2020 – причина

Україна може пропустити Євробачення два роки поспіль, заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова на прес-конференції.

Справа в тому, що якщо в цьому році на конкурсі переможе Сергій Лазарєв, то в 2020 році Євробачення прийматиме Росія.

Читайте: Україна не їде на Євробачення 2019: ЄМС відреагував на рішення

У такому випадку,  Україні доведеться відмовитися від участі на конкурсі на території країни-агресора.

До слова, Сергій Лазарєв знаходиться на першому місці в рейтингу букмекерів.

Фото: eurovision 

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