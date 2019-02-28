Європейський мовний союз відреагував на рішення України не брати участь в Євробаченні 2019.

Європейський мовний союз висловив співчуття у зв’язку з тим, що Україна не братиме участь в пісенному конкурсі Євробачення 2019, передає Eurovision.

За словами ЄМС, кожен мовник несе відповідальність за відбір на Євробачення, який відповідає правилам Європейської мовної спілки.

Наразі мовний союз з нетерпінням очікує проведення Євробачення 2019 в Тель-Авіві у травні.

Разом з цим організатори пісенного конкурсу продовжать переговори для того, аби Україна взяла участь в Євробаченні у 2020 році.

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Нагадаємо, 27 лютого Україна прийняла рішення не брати участь в Євробаченні 2019.