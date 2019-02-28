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Відмова України від Євробачення 2019: чи будуть штрафи

Через відмову брати участь в Євробаченні 2019 Україні може загрожувати штраф.

Відмова України від Євробачення 2019: чи будуть штрафи

Про штрафні санкція від Європейської Мовної Спілки (EBU) повідомили представники НСТУ на прес-конференції.

– Штрафів як таких не передбачено правилами. Мова йде не про штрафи, а про відшкодування. EBU ще не зазнала жодних витрат. Справа України проводити нацвідбір, – відзначили в НГТУ.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Раніше Факти ICTV писали, що Україна може відмовитися від участі на Євробаченні 2020.

Фото: eurovision 

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