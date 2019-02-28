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Як гурт ANNA MARIA потрапив на відбір на Євробачення 2019 – відповідь НСТУ

У НСТУ розповіли, що дует ANNA MARIA взяли до прямих ефірів нацвідбору на Євробачення 2019, бо гарно співають та цікаво виглядають на сцені.

Як гурт ANNA MARIA потрапив на відбір на Євробачення 2019 – відповідь НСТУ

Про це розповіла член правління НСТУ Олександра Кольцова під час прес-конференції.

– Як я затвердила ANNA MARIA. Був виконавець зі слабшою піснею, а у них непогана пісня, будуть добре виглядати на сцені, бо двійнята. Думали, що коли прийдуть на півфінал, дадуть інше повідомлення. У них своя історія, історія людей, які довго йшли до успіху. Те, що потім вибухнуло, було величезним шоком для всіх, – зазначила Кольцова.

Читайте: Ми зробили свій вибір! ANNA MARIA про Євробачення і Крим

Раніше Факти ICTV писали,  Україна може відмовитися від участі в Євробаченні 2020.

Фото: eurovision.ua

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