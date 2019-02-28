Відомий український співак Олег Винник презентував новий кліп на пісню Роксолана.

Новий кліп Олег Винник презентував на телеканалі М1 та на офіційному каналі на YouTube.

Режисером відео виступила Олена Вінярська, а у головних ролях знялися українські актриси Ада Роговцева та Ольга Сумська.

Читайте: Потап, переможці Х-фактора і сідниці: Каменських представила новий кліп

У кліпі розповідається про долю дівчат-роксолан та їх життя за кордоном.

– Епоха Роксолани розквітає і я не сторонній спостерігач цієї епохи. Я сам трудився на чужині й бачив, і бачу до сьогоднішнього дня заробітчанський труд на виживання. Мені боляче, коли я думаю про це, – розповідає Олег Винник.

Раніше Факти ICTV писали, що французька співачка Ванесса Параді випустила кліп на пісню Kiev, знятий в українській столиці.

Фото: olegg.vynnyk