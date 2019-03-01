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Данію на Євробаченні 2019 представить Leonora

Співачка Leonora стала представником Данії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Данію на Євробаченні 2019 представить Leonora

Представником від Данії на Євробаченні 2019 стала співачка Leonora з піснею Love Is Forever.

За право представляти Данію боролися 10 артистів. 20-річна Leonora здобула 42% голосів у свою підтримку і стала переможницею. Ім’я виконавиці фігурувало серед фаворитів конкурсу у букмекерських конторах.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Біографія Leonora

Leonora Colmor Jepsen відома багатьом любителям поп-музики у Данії. Зі своїми піснями вона виступає вже не перший рік, але на Євробаченні вперше. Її пісня Love Is Forever поєднує в собі чотири різних мови: англійську, датську, німецьку та французьку.

З семи років співачка займалася фігурним катанням і брала участь в змаганнях Північної Європи та чемпіонатів світу, які проводяться для юніорів.

У грудні 2016 року Leonora з братом стали золотими медалістами на датському чемпіонаті з фігурного катання. Зараз вона більше не конкурує, а  працює тренером і хореографом.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

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