Співачка Leonora стала представником Данії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Данії на Євробаченні 2019 стала співачка Leonora з піснею Love Is Forever.

За право представляти Данію боролися 10 артистів. 20-річна Leonora здобула 42% голосів у свою підтримку і стала переможницею. Ім’я виконавиці фігурувало серед фаворитів конкурсу у букмекерських конторах.

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Біографія Leonora

Leonora Colmor Jepsen відома багатьом любителям поп-музики у Данії. Зі своїми піснями вона виступає вже не перший рік, але на Євробаченні вперше. Її пісня Love Is Forever поєднує в собі чотири різних мови: англійську, датську, німецьку та французьку.

З семи років співачка займалася фігурним катанням і брала участь в змаганнях Північної Європи та чемпіонатів світу, які проводяться для юніорів.

У грудні 2016 року Leonora з братом стали золотими медалістами на датському чемпіонаті з фігурного катання. Зараз вона більше не конкурує, а працює тренером і хореографом.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.