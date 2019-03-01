40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили поп-співака Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні.

40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні. Інтерв’ю вийшло в телепрограмі Вікторії Дербішир на ВВС.

Робсон розповів, що Джексон здійснював над ним сексуальні дії, починаючи з 7-річного віку, а в 14 років спробував її зґвалтувати.

Сейфчак розповів, що Джексон розтлівав його, коли чоловік був у віці від 10 до 14 років.

Про це вони говорили в документальному фільмі Залишаючи Неверленд, який був знятий британським телеканалом Channel 4 і американським HBO і в кінці січня 2019 року.

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Чоловіки вважають, що відповідальності за ці злочини повинна лягти на людей, які в той час працювали на Джексона.

Родичі співака заявляють, що немає жодного доказу, який підтверджував би правдивість їхніх заяв.

Нагадаємо, Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. У минулому році він очолив рейтинг найбагатших покійних знаменитостей.