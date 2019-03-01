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Люк Перрі з Беверлі-Хіллз 90210 потрапив до лікарні з інсультом

Американський актор Люк Перрі, який зіграв у культовому серіалі Беверлі-Хіллз 90210, потрапив до лікарні з інсультом.

Люк Перрі з Беверлі-Хіллз 90210 потрапив до лікарні з інсультом

Про те, що Люк Перрі потрапив до лікарні, підтвердив представник знаменитості Арнольд Робінсон, передає Fox News.

52-річного актора госпіталізували в той же день, коли компанія Fox заявила про перезапуск серіалу Беверлі-Хіллз 90210.

Читайте: Оззі Осборна госпіталізували. Найближчі концерти скасовані

Люка Перрі госпіталізували з важким інсультом і зараз він знаходиться в комі.

Нагадаємо, американський телеканал Fox перезапустить свій серіал Беверлі-Хіллз, 90210.

Фото: lukeperrydaily 

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