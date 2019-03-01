Переможниці українського відбору Євробачення MARUV присудили нагороду в РФ, але артистка за нею не поїхала.

MARUV нагороджена у номінації Прорив року премії ZD AWARDS-2018. Співачка не змогла сама забрати нагороду, але зняла відео, у якому пообіцяла отримати свою нагороду.

– Спасибі всім величезне, я дуже рада отримати цю нагороду. На жаль, не можу сьогодні бути присутньою, але скоро ми з вами побачимося, я вам обіцяю, – заявила артистка.

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Також переможниця українського нацвідбору Євробачення сказала, що скоро приїде з гастролями до РФ.

У співачки у квітні заплановані виступи в Москві і Санкт-Петербурзі.

Такі ж нагороди отримали Ані Лорак, Світлана Лобода та Alekseev. Лорак перемогла у трьох номінаціях Співачка року, Шоу і Sexy Singer. Лобода – у номінації Тренд року. Дві статуетки отримав співак Alekseev у категоріях Поп-виконавець і Sexy M.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна може відмовитися від участі на Євробаченні 2020.