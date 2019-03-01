Група S!sters стала представником Німеччини на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Німеччини на Євробаченні 2019 стала співачка S!sters з піснею Love Is Forever.

S!sters виграли національний відбір, вигравши голосування міжнародного журі. Дует набрав на одне очко більше співачки Makeda.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Пісня Німеччини на Євробачення 2019: S!sters – Unser Lied Für Israel

Біографія S!sters

Карлотта Труман з Ганновера виграла німецьку премію Rock & Pop Award в п’яти номінаціях, у віці 19 років. Серед однієї з премій – Найкраща сольна співачка.

У 2014 році вона виступила разом з Revolverheld на фестивалі NDR 2 Papenburg перед 25 тисячами глядачів.

На початку 2018 року вона виступала наживо на Willkommen 2018 разом з Алексом Крістенсеном і Берлінським оркестром з Бранденбурзьких воріт на ZDF.

Лауріта Спінеллі живе у Вісбадені. У 2002 році вона виграла дитячий конкурс ZDF у віці 10 років.

Після закінчення школи Лауріта почала писати свої власні пісні і отримала свою першу роботу в якості бек-вокаліста в турне для Voice of Germany.

В даний час вона знаходиться в процесі твору і продюсування пісень для свого першого альбому.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.