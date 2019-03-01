Пісня переможниці нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV мала всі шанси стати хітом міжнародного пісенного конкурсу.

Пісня MARUV мала всі шанси на успіх на Євробаченні 2019.

Таку думку висловила викладачка історії ХХ сторіччя Університету Халла Кетрін Бейкер, пише The New York Times.

Вона підкреслила, що суперечки з приводу патріотичності співака є типовими для національних відборів на Євробачення.

– Український національний мовник зробив собі велику медвежу послугу. MARUV могла вас всіх прославити! – підсумовує видання словами журналіста-засновника блогу про Євробачення Вільяма Лі.

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До речі, 2019 рік ознаменувався скандалом навколо участі України в Євробаченні. Багато учасників відмовилися представляти країну після того як стало відомо, що переможниця відбору MARUV не їде на конкурс. А незабаром прозвучало “Україна не братиме участь в конкурсі!”.