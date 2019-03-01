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Повернення легенди: у США перезапускають серіал Беверлі-Хіллз, 90210

Американський телеканал Fox перезапустить свій серіал Беверлі-Хіллз, 90210.

Повернення легенди: у США перезапускають серіал Беверлі-Хіллз, 90210

Культовий серіал 90-х перезапустить телеканал Fox, повідомляє The Hollywood Reporter.

У зйомках нового Беверлі-Хіллз, 90210 візьмуть участь зірки оригінального серіалу.

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Новий серіал буде складатися з 6 епізодів і вийде в ефір влітку 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився трейлер нової екранізації фільму Кладовище домашніх тварин на роман Стівена Кінга.

Фото: Getty Images.

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