У Києві чоловік напав на відому українську співачку й учасницю Євробачення 2013 Злату Огнєвіч.

Про інцидент Злата Огнєвіч розповіла в своєму Instagram.

– Сьогодні на мене напали. Біля мого ж будинку. Не знаю тепер, що з цим робити. Я впевнена, що людина, яка це зробила, зараз дивиться. А тому я прошу залишити мене в спокої, не переслідувати мене більше, тому що все це виллється в неприємну для тебе історію, – розповіла співачка.

За словами виконавиці, від переслідувача її врятував водій, який був неподалік.

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Вони викликали поліцію, яка й затримала зловмисника.

Також Огневич опублікувала відео, на якому зловмисник загрожує співачці.

– Я не полишу тебе ніколи в житті. Ніхто тобі не допоможе, – каже чоловік.

Нагадаємо, 28 грудня зловмисники побили співака Дзідзьо біля радіокомпанії ТАВР в Подільському районі.

Фото: zlata.ognevich