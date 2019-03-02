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Джонні Депп подав до суду на Ембер Херд за наклеп і вимагає $50 млн

Голлівудський актор Джонні Депп подав позов на $50 млн про наклеп до колишньої дружини Емберд Херд, що звинуватила його в домашньому насильстві.

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Голлівудський актор Джонні Депп подав позов на $50 млн про наклеп до колишньої дружини Емберд Херд, яка звинуватила його в домашньому насильстві, пише Deadline.

У позові стверджується, що звинувачення проти Деппа були вигадані з метою створити Херд позитивний імідж і допомогти її кар’єрі.

Також зазначається, що Херд є не жертвою домашнього насильства, а виконавцем.

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На думку актора, колонка Херд про домашнє насильство у The Washington Post нашкодила його кар’єрі. Після публікації стало відомо, що Депп не зніматиметься у нових серіях Піратів Карибського моря.

Представник Херд заявив, що позов є черговою спробою Деппа змусити екс-дружину замовкнути.

Як відомо, Херд і Депп офіційно розлучилися 13 січня 2017 року.

Фото: dreamstime

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