В Ізраїлі призупинили продаж квитків на Євробачення 2019 через повідомлення про махінації.

Квитки на найкращі місця на Євробачення 2019 були перепродані відомим особам за дуже завищеними цінами. Це суперечить правилам конкурсу.

Про припинення продажу квитків повідомляє ізраїльська телерадіокорпорація Кан.

Якщо цей факт підтвердиться, квитки повернуть у вільний продаж.

– Це було зроблено через побоювання, що сотні квитків вартістю у сотні тисяч шекелів на найкращі місця у залі були продані високопоставленим представникам медіа та спортивних структур замість того, щоб бути запропонованими широкому загалу, – йдеться у повідомленні.

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До речі, раніше організатори Євробачення 2019 оголосили вартість квитків на пісенний конкурс, який пройде у Тель-Авіві