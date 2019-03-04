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Джонні Депп звинуватив Ембер Герд у зраді з Ілоном Маском

Голлівудський актор Джонні Депп заявив, що його колишня дружина Ембер Герд зраджувала йому з Ілоном Маском.

Джонні Депп звинуватив Ембер Герд у зраді з Ілоном Маском

Ембер Герд зраджувала своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу із засновником Tesla та SpaceX, заявив актор в інтерв’ю People.

За словами Деппа, коли він був на зніманнях, Ілон наносив пізні візити до Ембер.

ЧитайтеБув п’яний і викрикував образи: Деппа звинуватили у побитті

Нагадаємо, що Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у домашньому насильстві. Актор, у свою чергу, подав до суду і вимагає від колишньої дружини $55 млн  за завданий йому репутаційний збиток.

Фото: Dreamstime.com

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