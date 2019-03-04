Голлівудський актор Джонні Депп заявив, що його колишня дружина Ембер Герд зраджувала йому з Ілоном Маском.
Ембер Герд зраджувала своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу із засновником Tesla та SpaceX, заявив актор в інтерв’ю People.
За словами Деппа, коли він був на зніманнях, Ілон наносив пізні візити до Ембер.
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Нагадаємо, що Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у домашньому насильстві. Актор, у свою чергу, подав до суду і вимагає від колишньої дружини $55 млн за завданий йому репутаційний збиток.
Фото: Dreamstime.com
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