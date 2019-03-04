Співак Ото Немсадзе став представником Грузії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Грузії на Євробаченні 2019 став співак Ото Немсадзе з піснею Sul tsin iare.

Немсадзе переміг у грузинському національному відборі, який проходив у форматі шоу Idol. За нього проголосували понад 234 тисячі осіб.

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Пісня Грузії на Євробачення 2019: Ото Немсадзе – Sul tsin iare

Біографія Ото Немсадзе

У 2013 році Ото Немсадзе став фіналістом третього сезону конкурсу Голос України. Він виконав пісню Ніни Симон Feeling Good. За підсумком він посів друге місце.

У 2017 році взяв участь у національному відборі Грузії на Євробачення у складі групи Limbo, де посів 11 місце серед 25 конкурсантів.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.