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Грузію на Євробаченні 2019 представить Ото Немсадзе

Співак Ото Немсадзе став представником Грузії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

грузия на евровидении

Представником від Грузії на Євробаченні 2019 став співак Ото Немсадзе з піснею Sul tsin iare.

Немсадзе переміг у грузинському національному відборі, який проходив у форматі шоу Idol. За нього проголосували понад 234 тисячі осіб.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Пісня Грузії на Євробачення 2019: Ото Немсадзе – Sul tsin iare

Біографія Ото Немсадзе

У 2013 році Ото Немсадзе став фіналістом третього сезону конкурсу Голос України. Він виконав пісню Ніни Симон Feeling Good. За підсумком він посів друге місце.

У 2017 році взяв участь у національному відборі Грузії на Євробачення у складі групи Limbo, де посів 11 місце серед 25 конкурсантів.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

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