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Кінопрем’єри тижня: Капітан Марвел і Батьки легкої поведінки

Від фантастики до музичної комедії. Факти ICTV підготували добірку головних кінопрем’єр за тиждень з 4 по 10 березня, які варто подивитись.

Кінопрем’єри тижня: Капітан Марвел і Батьки легкої поведінки

З 6 березня в кінопрокат виходить стрічка Капітан Марвел з Брі Ларсон і Джудом Лоу в головних ролях.

7 березня в кінотеатрах можна переглянути комедію Батьки легкої поведінки з Алеком Болдвіном та Сальмою Хаєк в головних ролях, українську музичну комедію Гуцулка Ксеня, бельгійський мультфільм Королівський коргі та драму Повернути Бена з Джулією Робертс в головній ролі.

Капітан Марвел

Жанр: фантастика

Головним героєм фільму виступає персонаж з коміксів Marvel. Події розвиваються у 1995 році, коли світ перебуває за крок від вселенського хаосу і Земля виявляється в центрі міжгалактичного конфлікту.

Головною героїнею стрічки є дівчина-пілот ВПС США Керол Денверс, яка володіє надлюдською силою і може проектувати енергію та політ. Капітан Марвел повинна врятувати людство від загибелі, об’єднавшись зі спецзагоном раси Крії Старфорс.

Батьки легкої поведінки

Жанр: комедія

У фільмі показана історія багатої сімейної пари Френка і Ненсі, які живуть у гігантському особняку і ні в чому собі не відмовляють. Справжні проблеми починаються в сім’ї, коли вони відправляють свою дочку вчитися в коледж. Виявляється, що багатство закінчилось і подружжя не має коштів, щоб оплатити навчання.

Вони вирішують розпродати речі і навіть здати в оренду чужий будинок. Але всі ці дії вони роблять напідпитку. Та чи вийде у цих авантюристів приховаті всі махінації – велике питання.

Королівський коргі

Жанр: мульфільм

З появою собаки Рекса породи коргі у Букінгемському палаці все кардинально змінюється. Він стає улюбленцем королеви Єлизавети ІІ і може собі дозволити все, що завгодно. Та одного разу під час прогулянки Рекс губиться і потрапляє на вулиці галасливого Лондона.

Під час цієї пригоди головному герою доведеться протистояти вуличним псам різних пород, а ще він встигне закохатися і переглянути свої погляди на життя.

Гуцулка Ксеня

Жанр: музична комедія

Події у фільмі розгортаються у карпатському селі Ворохта, куди приїжджає група американців. Вони повинні знайти наречену для Ярослава. Його батько, американець українського походження, залишив заповіт, згідно з яким син зможе отримати спадок тільки після одруження з українкою.

Ярослав знайомиться з освіченою дівчиною Ксенією, яка знає іноземні мови та має творчі здібності. Головний герой і не думав виконувати умови заповіту, але схоже, що це знайомство змінило його думку.

Повернути Бена

Жанр: драма

Стрічка розповідає історію про важкого підлітка. Напередодні Різдва Бен Барнс втікає з реабілітаційного центру та повертається до матері. Вона щиро вірить, що син змінився. Але вже через кілька днів їй стає відомо, що у хлопця знову неприємності.

Тепер Холі має тільки 24 години, щоб врятувати сина від небезпеки.

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Раніше Факти ICTV писали про те, що з’явився перший тизер біографічного фільму про Лесю Українку.

Фото: YouTube

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