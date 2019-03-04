У Великій Британії помер вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт. Факти ICTV зібрали топ-5 хітів гурту The Prodigy.

Вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт помер сьогодні, 4 березня. Його знайшли мертвим у власному будинку, ознак насильницької смерті не виявлено. Поки причина смерті не повідомляється.

Британський гурт The Prodigy заснований у 1990 році. Гурт двічі номінували на Греммі. Їх композиції – це електронна музика.

Спочатку у складі гурту Флінт був звичайним танцюристом, і тільки у 1996 році він вперше проявив себе як вокаліст. Популярність йому принесла композиція Firestarter.

Факти ICTV зібрали топ-5 хітів The Prodigy.

Breathe

Firestarter

Voodoo People

Omen

Invaders Must Die

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Нагадаємо, що Кіт Флінт, вокаліст гурту The Prodigy, помер на 50-му році життя.

Фото: gettyimages