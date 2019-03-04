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Помер актор Люк Перрі

У США помер актор і зірка серіалу Беверлі-Хіллз 90210 Люк Перрі. Йому було 52 роки.

умер люк перри

У США помер актор і зірка серіалу Беверлі-Хіллз 90210 Люк Перрі, повідомляє NBC News з посиланням на менеджера актора.

Читайте: Повернення легенди: у США перезапускають серіал Беверлі-Хіллз, 90210

Причиною смерті актора став інсульт.

За інформацією ЗМІ, сім’я підтвердила смерть Перрі, подякувала фанатів за підтримку і попросила не турбувати їх, тому що ніяких подробиць не буде.

Нагадаємо, у кінці лютого Люк Перрі потрапив до лікарні з важким інсультом. З цього часу актор знаходився в комі.

Фото: dreamstime

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