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Помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт

Кіт Флінт, вокаліст гурту The Prodigy, помер на 50-му році життя у Великій Британії.

Помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт

Кіт Флінт помер на 50-му році життя у Великій Британії, повідомляє The Sun.

Музиканта знайшли мертвим в будинку в Ессексі вранці 4 березня.

Причина смерті не називається, проте у місцевій поліції зазначили, що не вважають її підозрілою. Тобто слідів насильства не виявили.

На офіційній сторінці The Prodigy в Instagram з’явилася інформація, що Кіт покінчив життя самогубством.

– Новини правдиві, я не можу повірити, але наш брат Кіт наклав на себе руки у вихідні. Я в шоці, дуже злий, розгублений і моє серце розбите, – йдеться у повідомленні.

Раніше Факти ICTV писали, що Карл Лагерфельд помер у віці 85 років. Модел’єр погано себе почував протягом декількох останніх тижнів.

ФотоGetty Images.

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