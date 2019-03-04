Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер у своєму будинку в Британії. Представники гурту заявили про самогубство. Факти ICTV згадують творчі шлях Флінта.

Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер на 50-му році життя.

Біографія Кита Флінта

Флінт народився 17 вересня 1969 року в одному з адміністративних округів Лондона – Редбрідж. Кіт з дитинства займався танцями, а будучи підлітком захопився рок-музикою. Його кумирами стали учасники гурту Pink Floyd.

У 80-ті роки Флінт починає захоплюватися рейв-культурою. Довге волосся, яскраві майки і шкіряна куртка – стали головними атрибутами його стилю.

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В кінці 80-х Кіт на одній з вечірок знайомиться з ді-джеєм Ліамом Хоулеттом. Уже у 1990 році створюється гурт The Prodigy, до складу якої увійшли Лірой Торнхілл, Ліам Хоулетт і Кіт Флінт. Перші шість років існування гурту Кіт був танцюристом, а заспівав лише у 1996 році. За 28 років існування гурт встиг випустити 7 студійних альбомів, зняла десятки кліпів і дала сотні концертів по всьому світу.

Факти ICTV зібрали найвідоміші хіти The Prodigy.

До слова, лише в Києві The Prodigy виступив п’ять разів у 1998, 2006, 2009, 2013 і 2017 році.

Також Флінт експериментував з сольними і сайд-проектами. Йдеться про групи, які він створив – Flint і Clever Brains Fryin.

Група Flint змогла випустити один сингл AIM4, але альбом так і не надійшов у продаж.

Кіт користувався популярністю у дівчат. Його часто можна було зустріти в компанії красивих дівчат. Перші серйозні стосунки у нього зав’язалися з телеведучою Гейл Портер. У 2000 році вони розлучилися.

У 2009 році Кіт зустрів нове кохання модель і ді-джей Маюмі Кай. У 2013 році вони одружилися.

Раніше Факти ICTV писали, що Карл Лагерфельд помер у віці 85 років. Модел’єр погано себе почував протягом декількох останніх тижнів.

Фото: theprodigyofficial