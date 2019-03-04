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Сербію на Євробаченні 2019 представить Невена Божович

Співачка Невена Божович (Nevena Božović) стала представником Сербії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Сербію на Євробаченні 2019 представить Невена Божович

Представником від Сербії на Євробаченні 2019 стала співачка Невена Божович (Nevena Božović) з піснею Kruna.

12 пісень виконали у прямому ефірі національного відбору в Сербії. У підсумку голосування перемогла Невена Божович.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Біографія

Невена Божович  – 24-річна сербська співачка, представниця Сербії на Дитячому Євробаченні – 2007, представниця Сербії на Євробаченні 2013 (у складі групи Moje 3) і  у 2019.

Невена Божович народилася в Косовській-Митровиці, з дитинства вона займалася співом і брала участь у різних фестивалях і конкурсах, але одним з найважливіших моментів в її творчій кар’єрі стало Дитяче Євробачення, де вона  представляла в Роттердамі Сербію з баладою Пиши ми, і зайняла 3 місце.

У 2009 році брала участь у фестивалі Сунчане скале, де тріумфувала на вечорі Нових Зірок і отримала 1 місце на конкурсному вечорі з піснею Ті.

Невена закінчила музичну школу в рідному місті, а зараз вчиться на 4 курсі музичного факультету в Белграді.

Популярність Невен принесло шоу Prvi glas Srbije (сербський аналог Х-фактора, – Ред.), вона дійшла до фіналу, але в підсумку перемогу здобула Мирна Радулович.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

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