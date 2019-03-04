Співачка Невена Божович (Nevena Božović) стала представником Сербії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Сербії на Євробаченні 2019 стала співачка Невена Божович (Nevena Božović) з піснею Kruna.

12 пісень виконали у прямому ефірі національного відбору в Сербії. У підсумку голосування перемогла Невена Божович.

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Біографія

Невена Божович – 24-річна сербська співачка, представниця Сербії на Дитячому Євробаченні – 2007, представниця Сербії на Євробаченні 2013 (у складі групи Moje 3) і у 2019.

Невена Божович народилася в Косовській-Митровиці, з дитинства вона займалася співом і брала участь у різних фестивалях і конкурсах, але одним з найважливіших моментів в її творчій кар’єрі стало Дитяче Євробачення, де вона представляла в Роттердамі Сербію з баладою Пиши ми, і зайняла 3 місце.

У 2009 році брала участь у фестивалі Сунчане скале, де тріумфувала на вечорі Нових Зірок і отримала 1 місце на конкурсному вечорі з піснею Ті.

Невена закінчила музичну школу в рідному місті, а зараз вчиться на 4 курсі музичного факультету в Белграді.

Популярність Невен принесло шоу Prvi glas Srbije (сербський аналог Х-фактора, – Ред.), вона дійшла до фіналу, але в підсумку перемогу здобула Мирна Радулович.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.