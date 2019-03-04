Смерть вокаліста The Prodigy Кіта Флінта із сумом обговорюють у мережі.

Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер на 50-му році життя.

Співак, відомий виконанням хітової пісні Firestarter і своєю дикою зачіскою, був знайдений мертвим у його будинку в Англії.

Пользватель мережі з сумом відреагували на смерть Кіта Флінта.

Читайте: The Prodigy показали новий альбом No Tourists

Хтось розмірковує, що догляд виконавця говорить про те, що ще одне покоління постаріло, а хтось пропонує згадати легендарний концерт The Prodigy, на якому Флінт виконав Firestarter.

Багато хто також шкодують, що до цього часу не побували на концерті The Prodigy.









































Спочатку Децл, тепер Флінт: реакція мережі на смерть вокаліста The Prodigy / 10 фотографий

Як повідомлялося, причина смерті вокаліста The Prodigy Кіта Флінта – самогубство.