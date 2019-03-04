Причина смерті вокаліста The Prodigy Кіта Флінта стала відома від його друзів за гуртом.
Причина смерті вокаліста The Prodigy Кіта Флінта – самогубство.
Про деталі загибелі співака розповіли на сторінці The Prodigy в Instagram.
– Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки у вихідні.
Я в шоці, скажено злий, розгублений і у мене розбите серце…, – йдеться в повідомленні The Prodigy.
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Як повідомлялося, вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер на 50-му році життя у своєму будинку в Англії.
Фото: The Prodigy
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