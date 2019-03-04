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The Prodigy назвали причину смерті Кіта Флінта

Причина смерті вокаліста The Prodigy Кіта Флінта стала відома від його друзів за гуртом.

The Prodigy назвали причину смерті Кіта Флінта

Причина смерті вокаліста The Prodigy Кіта Флінта – самогубство.

Про деталі загибелі співака розповіли на сторінці The Prodigy в Instagram.

– Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки у вихідні.

Я в шоці, скажено злий, розгублений і у мене розбите серце…, – йдеться в повідомленні The Prodigy.

Читайте: The Prodigy показали новий альбом No Tourists

Як повідомлялося, вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер на 50-му році життя у своєму будинку в Англії.

Фото: The Prodigy

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