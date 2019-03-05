Співак Вілле Віртанен більш відомий під псевдонімом Darude став представником Фінляндії на конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Фінляндії на Євробаченні 2019 став співак Darude (Вілле Віртанен) з піснею Look Away. Композиція була відібрана серед трьох його пісень, представлених на нацвідборі UMK-2019.

Пісня Фінляндії на Євробачення 2019: Darude – Look Away

Біографія

Darude – фінський продюсер і DJ. Він став першим фінським DJ, треку якого вдалося потрапити у британський ТОП3-чарт. У цілому, у світі було продано більше 2 млн копій синглу Sandstorm, це рекорд 2000 року.

Після цього Darude випускає свій перший альбом, продажі якого склали більше 800 тис. копій по всьому світу, альбом отримав три фінських премії Греммі.

Його друга композиція теж стає хітом, Feel the Beat увійшла у топ-5 чартів Великої Британії. Наступні роботи Darude не були такими успішними.

У 2001 році виконавець з програмою Before the Storm: Australian Tour Editio nедет в світове турне.

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До речі, раніше ми писали, чи зможуть українці голосувати на Євробаченні 2019 після відмови в участі в європейському пісенному конкурсі.

Фото: euroinvision.ru