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Гра Престолів – трейлер фінального сезону

В мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.

финал игры престолов

В мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів. Ролик з’явився на офіційному YouTube-каналі GameofThrones.

У трейлері показали головних героїв і драконів. Всі сім’ї будинків готуються до головної сутички з білими ходоками.

ЧитайтеІнтимні сцени і подорожі в часі – яким буде 8-й сезон Гри престолів

Прем’єра сезону запланована на 14 квітня.

Фінальна частина складатиметься з шести серій.

Нагадаємо, 7 грудня у мережі з’явився перший тизер останнього сезону Гри престолів.

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