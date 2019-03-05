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Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії

Журнал Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії.

Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії

21-річна бізнес-вумен Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії, повідомляє Forbes.

– Я цього не очікувала. Я не передбачала майбутнього. Але дуже приємно відчувати визнання. Це прекрасне досягнення, – зазначила Кайлі Дженнер.

Читайте: Генії до 30: українці потрапили в рейтинг стартапів Forbes

Дівчина є засновницею власного косметичного бренду Kylie Cosmetics, який з’явився на ринку у 2016 році.

До цього рекорд утримував засновник Facebook Марк Цукерберг, який свій перший мільярд заробив в 23 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що щорічний рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes другий рік поспіль очолює глава компанії Amazon Джефф Безос.

Фото: kyliejenner

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