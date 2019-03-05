Журнал Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії.
21-річна бізнес-вумен Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії, повідомляє Forbes.
– Я цього не очікувала. Я не передбачала майбутнього. Але дуже приємно відчувати визнання. Це прекрасне досягнення, – зазначила Кайлі Дженнер.
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Дівчина є засновницею власного косметичного бренду Kylie Cosmetics, який з’явився на ринку у 2016 році.
До цього рекорд утримував засновник Facebook Марк Цукерберг, який свій перший мільярд заробив в 23 роки.
Раніше Факти ICTV писали, що щорічний рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes другий рік поспіль очолює глава компанії Amazon Джефф Безос.
Фото: kyliejenner
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