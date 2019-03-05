Співачка Мікела Пейс стала представником Мальти на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Мальти на Євробаченні 2019 стане співачка Мікела Пейс.

Конкурсна пісня Мікели буде обрана на внутрішньому відборі і представлена пізніше.

Участь у пісенному конкурсі виконавиці дісталась після перемоги у шоу X Faktor Malta, де вона отримала найбільшу кількість голосів від глядачів.

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Біографія Мікели Пейс

Мікелі Пейс 17 років. Влітку 2018 року вона успішно пройшла кастинг на участь в першому сезоні шоу X Faktor Malta. Її наставником став продюсер Ховард Кейт Дебоно.

26 лютого у фіналі проекту співачці вдалось успішно обійти своїх суперників і стати переможницею шоу, тим самим виборовши право представляти свою країну на Євробаченні.

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Фото: Michela Pace