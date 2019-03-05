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Мальту на Євробаченні 2019 представить Мікела Пейс

Співачка Мікела Пейс стала представником Мальти на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Мальту на Євробаченні 2019 представить Мікела Пейс

Представником від Мальти на Євробаченні 2019 стане співачка Мікела Пейс.

Конкурсна пісня Мікели буде обрана на внутрішньому відборі і представлена пізніше.

Участь у пісенному конкурсі виконавиці дісталась після перемоги у шоу X Faktor Malta, де вона отримала найбільшу кількість голосів від глядачів.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Біографія Мікели Пейс

Мікелі Пейс 17 років. Влітку 2018 року вона успішно пройшла кастинг на участь в першому сезоні шоу X Faktor Malta. Її наставником став продюсер Ховард Кейт Дебоно.

26 лютого у фіналі проекту співачці вдалось успішно обійти своїх суперників і стати переможницею шоу, тим самим виборовши право представляти свою країну на Євробаченні.


Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ізраїлі призупинили продаж квитків на Євробачення 2019.

Фото: Michela Pace

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