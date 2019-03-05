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Меган Маркл госпіталізували з переймами – ЗМІ

Меган Маркл потрапила в лікарню з помилковими переймами. Існує ймовірність, що герцогиня може народити раніше строку.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл потрапила до лікарні з переймами, пише Daily Express.

Видання повідомляє, що у Маркл вже було кілька нападів так званих помилкових переймів.

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Під час одних Гаррі так перелякався, що сам відвіз Меган у лікарню. Герцогиню лікарі відпустили додому, але при цьому медиків перевели в стан бойової готовності, аби в будь-який момент прийняти дружину принца.

До слова, пологи у Меган Маркл призначені на кінець квітня.

Раніше Факти ICTV писали, що у Букінгемському палаці високопоставлені члени королівської родини та чиновники ведуть кризові переговори щодо імовірного розлучення Меган Маркл і принца Гаррі.

Фото: Getty Images.

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