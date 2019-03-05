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Пенелопа Крус вийшла на подіум на показі останньої колекції Карла Лагерфельда

На Тижні моди у Парижі була представлена остання колекція Карла Лагерфельда, на якій дебютувала актриса Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус вийшла на подіум на показі останньої колекції Карла Лагерфельда

Остання колекція Карла Лагерфельда була зроблена для модного Будинку Chanel. Перед початком показу була оголошена хвилина мовчання.

Відкрила дефіле Кара Делевінь. На подіумі дебютувала актриса Пенелопа Крус, яка у липні 2018 року стала новим обличчям бренду. Вона з’явилася у білому ансамблі і з чорним бантом у волоссі. У руці у неї була біла троянда, що символізувала повагу до її близького друга Лагерфельда.

 

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Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

На Тижні моди у Парижі були презентовані колекції осінь-зима 2019. Показ пройшов у величезному виставковому центрі Гран-Пале, який перетворили на альпійське засніжене село.

Читайте: Геній моди Лагерфельд: 5 культових показів Chanel

Нагадаємо, що Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року у віці 85 років.

Фото: penelopecruzoficial

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