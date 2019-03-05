Гурт SKEEMANS – переможці національного конкурсу Хіт-Конвеєр від телеканалу М2 – представляють своє перше відео на пісню Він Є.

За словами виконавців, вони самі із нетерпінням чекають, коли нарешті зможуть поділитися ним зі всією країною.

– За буденністю та метушнею ми не встигаємо зазирнути в інший, духовний світ, щоб знайти життя, для якого ми призначені. Саме цю тему пісні ми і хотіли передати у кліпі, і нам здається, режисери своїм баченням змогли передати її у картинці. Зйомки тривали більше доби, ми пройшли крізь холод і втому, але результат був того вартий, – коментують солісти SKEEMANS.

Режисерами кліпу став творчий тандем режисерів Діми Маніфеста та Дмитра Шмурака. Його ідея – проста, світла та водночас незвична: команді вдалося відтворити у кадрі цілий мюзикл на льоду!

Тож зйомкам передувала тривала та ретельна підготовка.

– Поверхня льоду дозволяє згладити будь-яку побутову ситуацію. Прогулянка у парку перетворюється на шоу, нудний офіс – на танцювальне видовище! Наш меседж у кліпі такий: ми живемо у тому світі, в якому хочемо жити. Допоки хтось бідкається на погану погоду, інший – по-дитячому щасливо танцює під дощем! – коментує Дмитро Шмурак.

До речі, це перший кліп в історії українського шоу-бізнесу з гуртовими постановками на ковзанці.

– Нашим завданням було зняти необхідні кадри за ніч між хокейними матчами: художники з ніг збилися, переносячи реквізит! Моя повага – солістці гурту Юлі, яка у легкому одязі офіціантки стійко протрималася на мінусовій температурі. Це, як на мене, реальний героїзм, особливо як для першого кліпу, – додає Діма Маніфест.

Прем’єра кліпу SKEEMANS Він Є відбудеться 7 березня у прямому ефірі телеканалу М1 у програмі СКВОТ та 9 березня – у M2FRESH на телеканалі М2.

Нагадаємо, що гурт SKEEMANS став переможцем третього сезону конкурсу молодих виконавців україномовної пісні Хіт-Конвеєр. За умовами конкурсу телеканал М2 здійснює для переможців розкрутку на мільйон. У цю розкрутку входить зйомка кліпу та його трансляція на телеканалах М1 та М2. Окрім цього, SKEEMANS отримали ротаційну підтримку на радіостанціях холдингу ТАВР Медіа.