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Стиль, сексуальність і тренди: що одягнути на 8 Березня

Яку сукню обрати на 8 Березня – це питання мучить багатьох представниць прекрасної статі напередодні свята. Факти ICTV зібрали найстильніші та найактуальніші варіанти вбрання на 8 Березня.

Стиль, сексуальність і тренди: що одягнути на 8 Березня

8 Березня всі жінки хочуть виглядати ошатно, стильно і по-особливому привабливо.

Стилісти і дизайнери пропонують цілу низку модних трендів 2019 року, аби кожна змогла обрати на свято своє вбрання.

Мастхев весни 2019 року – плаття із запахом. Така модель буде виглядати жіночно на кожному типі фігури. Звичайно жінкам з великими грудьми такий фасон личить особливо. 8 Березня погода ще не буде тішити теплом, тому зупиніть свій вибір на сукнях з більш щільних матеріалів.

Ще один момент, на який потрібно звернути увагу, це довжина міді. У цьому сезоні вона, як ніколи актуальна.

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Сукні-сорочки – ще один тренд, який припаде до душі багатьом модницям.

Плаття або комбінезони, верх яких нагадує жакет. Крім незвичайного крою, такі сукні мають ще одну перевагу – щільні матеріали.

Для практичних дам стилісти пропонують звернут увагу на брючні костюми яскравих кольорів.

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Стиль, сексуальність і тренди: що одягнути на 8 Березня / 13 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про найкращі подарунки на 8 Березня.

Фото: unsplashhooliganka_shopvelur_v, giardino___fioritoh.and.n.shop__ .

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