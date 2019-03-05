Яку сукню обрати на 8 Березня – це питання мучить багатьох представниць прекрасної статі напередодні свята. Факти ICTV зібрали найстильніші та найактуальніші варіанти вбрання на 8 Березня.

8 Березня всі жінки хочуть виглядати ошатно, стильно і по-особливому привабливо.

Стилісти і дизайнери пропонують цілу низку модних трендів 2019 року, аби кожна змогла обрати на свято своє вбрання.

Мастхев весни 2019 року – плаття із запахом. Така модель буде виглядати жіночно на кожному типі фігури. Звичайно жінкам з великими грудьми такий фасон личить особливо. 8 Березня погода ще не буде тішити теплом, тому зупиніть свій вибір на сукнях з більш щільних матеріалів.

Ще один момент, на який потрібно звернути увагу, це довжина міді. У цьому сезоні вона, як ніколи актуальна.

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Сукні-сорочки – ще один тренд, який припаде до душі багатьом модницям.

Плаття або комбінезони, верх яких нагадує жакет. Крім незвичайного крою, такі сукні мають ще одну перевагу – щільні матеріали.

Для практичних дам стилісти пропонують звернут увагу на брючні костюми яскравих кольорів.





















































Стиль, сексуальність і тренди: що одягнути на 8 Березня / 13 фотографий

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Фото: unsplash, hooliganka_shop, velur_v, giardino___fiorito, h.and.n.shop__ .