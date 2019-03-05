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Уряд закликали затвердити Раду з питань підтримки кінематографії

Фінансування кіно в Україні є фактично неможливим без створення Ради з питань підтримки кінематографії.

Уряд закликали затвердити Раду з питань підтримки кінематографії

Усі індустріальні кіноасоціації України та найбільші кінофестивалі закликали Уряд затвердити обрану на відкритому всеукраїнському конкурсі Раду з питань підтримки кінематографії.

Відкритий лист від кіноспільноти було направлено прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

У зверненні пояснили, що на даний час використання коштів, призначених для фінансування кінематографії в Україні, є фактично неможливим, бо рішення щодо коштів має приймати саме ця Рада.

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Уряд закликали затвердити Раду з питань підтримки кінематографії / 3 фотографии

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– Після ухвалення Кабінетом Міністрів України постанови від 21 березня 2018 року № 195 Про затвердження Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії українська кіноспільнота очікувала якнайшвидшого завершення всіх формальних процедур щодо утворення зазначеної Ради – адже після ухвалення вищезазначеного Закону, будь-яка державна підтримка в сфері кінематографії може бути надана виключно на підставі рішення цієї Ради (зокрема здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, надання державної субсидії на виробництво (створення) фільмів (включаючи телевізійні фільми та телевізійні серіали), – йдеться у листі.

Також український короткометражний мультфільм Лабіринт переміг на кінофестивалі Alter-Native.

Фото: Асоціація кіноіндустрії України

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