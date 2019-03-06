8 березня на телеекранах стартує показ найромантичнішого реаліті Холостяк 9.

8 березня на телеканалі СТБ стартує показ найромантичнішого реаліті Холостяк 9.

Варто відзначити, що цього року глядачі брали участь у виборі головного героя.

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Холостяком передачі цього сезону став телеведучий і головний редактор журналу XXL Микита Добринін.

Що відомо про Микиту Добриніна

Успішний молодий телеведучий Микита Добринін досяг успіху в кар’єрі, проте серце його досі вільне.

Добринін народився 30 грудня 1987 року в Чернівцях. У 2009 році закінчив факультет журналістики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

З 2005 року почав працювати ведучим на місцевих радіостанціях і телеканалі Чернівці.

У 2008 році Добринін переїхав до Києва і став ведучим Русского Радио Украина, а після і на телеканалі М1

Також він є головним редактором чоловічого журналу XXL (Україна).

Добринін займається тайським боксом, серфінгом, кроссфітом і стрільбою.

До слова, телеведучий стане першим Холостяком, який був одружений. Два роки тому Добринін розлучився з дружиною. За його словами, вона не поділяла його поглядів на розвиток кар’єри.

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.