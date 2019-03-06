Гурт Hatari став представником Ісландії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Представником від Ісландії на Євробаченні 2019 став гурт Hatari з піснею Hatrið mun sigra.
У грудні 2018 група оприлюднила сингл Spillingardans і заявила, що припиняє діяльність, бо група розпалася. Проте Hatari підтвердили, як одного з 10 учасників, які беруть участь у національному відборі Ісландії.
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Біографія Hatari
Хатарі (Hatari) позиціонують себе, як сатиричний гурт естрадного арт-мистецтва. Гурт складається з Клеменса Ганнігана, Маттіаса Харальдсона та Ейнара Стефансона.
Артисти вразили публіку ексцентричними образами у стилі БДСМ.
Колектив уже встигли охрестити ісландським Rammstein через провокаційний БДСМ-перформанс і надривистий голос.
Гурт називає себе антикапіталістами, які сформувалися у 2015 році. Перший концерт відбувся у 2016 році, а через рік артисти випустили дебютний альбом EP Neysluvarain.
На свято Пасхи Хатарі організували фестиваль кінця світу Хаскар. На сцені були представлені артисти, ді-джеї та групи з андеґраунської сцени в Рейк’явіку. Згодом фестиваль отримав звання Крик у музичній премії Grapevine.
Наразі Hatari посідає 4 місце у рейтингах букмекерів.
Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.