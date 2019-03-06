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Ісландію на Євробаченні 2019 представить гурт Hatari

Гурт Hatari став представником Ісландії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Ісландію на Євробаченні 2019 представить гурт Hatari

Представником від Ісландії на Євробаченні 2019 став гурт Hatari з піснею Hatrið mun sigra.

У грудні 2018 група оприлюднила сингл Spillingardans і заявила, що припиняє діяльність, бо група розпалася. Проте Hatari підтвердили, як одного з 10 учасників, які беруть участь у національному відборі Ісландії.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Біографія Hatari

Хатарі (Hatari) позиціонують себе, як сатиричний гурт естрадного арт-мистецтва. Гурт складається з Клеменса Ганнігана, Маттіаса Харальдсона та Ейнара Стефансона.

Артисти вразили публіку ексцентричними образами у стилі БДСМ.

Колектив уже встигли охрестити ісландським Rammstein через провокаційний БДСМ-перформанс і надривистий голос.

Гурт називає себе антикапіталістами, які сформувалися у 2015 році. Перший концерт відбувся у 2016 році, а через рік артисти випустили дебютний альбом EP Neysluvarain.

На свято Пасхи Хатарі організували фестиваль кінця світу Хаскар. На сцені були представлені артисти, ді-джеї та групи з андеґраунської сцени в Рейк’явіку. Згодом фестиваль отримав звання Крик у музичній премії Grapevine.

Наразі Hatari посідає 4 місце у рейтингах букмекерів.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

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