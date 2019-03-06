Співак Мікі Нуньєс представлятиме Іспанію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Іспанії на Євробаченні 2019 став співак Мікі Нуньєс (Miki) з піснею La Venda.

Можливість взяти участь у пісенному конкурсі у Мікі з’явилася після перемоги на іспанському нацвідборі на Євробачення 2019 під назвою Operación Triunfo.

Загалом у нацвідборі Іспанії на Євробачення 2019 змагалися 10 пісень.

Пісня Іспанії на Євробачення 2019: Miki – La Venda



Біографія

Народився співак у січні 1996 року у місті Барселона (Іспанія).

Паралельно з вивченням адміністрації та менеджменту молодий музикант брав уроки гри на гітарі і фортепіано.

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До того, як почати сольну кар’єру, Miki був частиною гурту Dalton Bang, який виконував кавер-версії пісень. З ним співак часто виступав у Каталонії.

У 2018 році Miki став учасником талант-шоу під назвою Operación Triunfo, в якому також відбирали учасників на пісенний конкурс Євробачення.

А пісню, з якою він здобув перемогу у нацвідборі, написав учасник гурту La Pegatina, творчістю якого Miki захоплюється.

До слова, продаж квитків на Євробачення 2019 призупинили через інформацію щодо махінацій.

Фото: Eurovision.tv

Відео: Eurovision Song Contest