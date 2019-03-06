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Кайлі Дженнер презентувала колекцію бюджетних купальників

Кайлі і Кендалл Дженнер презентували нову весняну колекцію купальників для канадського бренду Ardene.

Кайлі Дженнер презентувала колекцію бюджетних купальників

Кайлі і Кендалл Дженнер створили колекцію в колаборації з канадським брендом Ardene, повідомляє Daily Mail.

Кайлі приміряла образ блондинки в червоному у стилі рятувальників Малібу, а Кендалл одягла темно-зелене бікіні.

Читайте: Зависокий розріз: Кендалл Дженнер засвітила крихітне спіднє на Оскарі

Повідомляється, що співпраця Дженнер з Ardene почалася минулого літа, коли вони підписали контракт на створення кількох капсульних колекцій.

Раніше Факти ICTV писали, що Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії.

Фото: kyliejenner

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