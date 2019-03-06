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Леся Нікітюк і MARUV без одягу станцювали під Bang

Телеведуча Леся Нікітюк і співачка MARUV станцювали в одних рушниках під пісню Siren Song.

Леся Нікітюк і MARUV без одягу станцювали під Bang

Відео танцю опублікувала Леся Нікітюк у своєму Instagram.

Леся й Анна (справжнє ім’я співачки MARUV. – Ред.) станцювали в одних рушниках перед дзеркалом під пісню Siren Song, з якою співачка перемогла на нацвідборі на Євробачення 2019.

Читайте: Пісня MARUV могла стати хітом Євробачення 2019 – NYT

На відео дівчата повторили руху зі сценічного номера MARUV.

Раніше Факти ICTV писали, що співак і продюсер Іван Дорн на підтримку MARUV станцював під пісню Siren Song.

Фото: lesia_nikitukmaruvofficial

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