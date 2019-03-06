Телеведуча Леся Нікітюк і співачка MARUV станцювали в одних рушниках під пісню Siren Song.
Відео танцю опублікувала Леся Нікітюк у своєму Instagram.
Леся й Анна (справжнє ім’я співачки MARUV. – Ред.) станцювали в одних рушниках перед дзеркалом під пісню Siren Song, з якою співачка перемогла на нацвідборі на Євробачення 2019.
Читайте: Пісня MARUV могла стати хітом Євробачення 2019 – NYT
На відео дівчата повторили руху зі сценічного номера MARUV.
Раніше Факти ICTV писали, що співак і продюсер Іван Дорн на підтримку MARUV станцював під пісню Siren Song.
Фото: lesia_nikituk, maruvofficial
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