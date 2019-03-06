Після виходу документального фільму Залишаючи Нетландію пісні Майкла Джексона почали знімати з ротацій.
Радіостанції в Канаді та Новій Зеландії зняли з ротації пісня Майкла Джексона, пише The Guardian.
– Майкла Джексона зараз не має у плейлистах радіостанцій MediaWorks. Це відображення переваг нашої аудиторії, – заявив директор новозеландської компанії MediaWorks Леон Ратті.
На такий крок пішла і конкуруюча компанія NZME.
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Також відразу три великі канадські радіостанції відмовилися від треків Джексона.
У медіакомпанії Cogeco заявили, що цей крок був відповіддю на враження слухачів від документального фільму про співака.
Раніше Факти ICTV писали, що 40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили поп-співака Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні.
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