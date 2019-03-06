Група The Prodigy скасовує всі майбутні концерти через смерть соліста Кіта Флінта.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці The Prodigy у Facebook.
– Після трагічної смерті Кіта Флінта всі майбутні концерти The Prodigy будуть скасовані, рішення набирає чинності прямо зараз, – заявили представники гурту.
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У 2019 році гурт The Prodigy повинен був виступити на фестивалі UPark у Києві. Представники заходу ведуть переговори з менеджментом гурту щодо виступу в рамках фестивалю після смерті вокаліста.
Нагадаємо, 6 березня Кіт Флінт помер на 50-му році життя у Великій Британії.
Фото: theprodigyofficia
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