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Смерть Кіта Флінта: гурт The Prodigy скасовує всі концерти

Група The Prodigy скасовує всі майбутні концерти через смерть соліста Кіта Флінта.

Смерть Кіта Флінта: гурт The Prodigy скасовує всі концерти

Про це йдеться в повідомленні на сторінці The Prodigy у Facebook.

– Після трагічної смерті Кіта Флінта всі майбутні концерти The Prodigy будуть скасовані, рішення набирає чинності прямо зараз, – заявили представники гурту.

Читайте: Рок, рейв і танці: біографія соліста The Prodigy Кіта Флінта

У 2019 році гурт The Prodigy повинен був виступити на фестивалі UPark у Києві. Представники заходу ведуть переговори з менеджментом гурту щодо виступу в рамках фестивалю після смерті вокаліста.

Нагадаємо, 6 березня Кіт Флінт помер на 50-му році життя у Великій Британії.

Фото: theprodigyofficia

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